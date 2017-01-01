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В Казани автобус врезался в мечеть

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Казани автобус врезался в мечеть
ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети. Как сообщает Интерфакс, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что выясняются причины аварии, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике ВКазани Поймут|Главное сообщество Казани» в социальной сети ВКонтакте уточнили, что инцидент произошел на остановке Колхозный рынок на улице Габдуллы Тукая.

Ранее сегодня в Москве пассажирский автобус врезался в пешеходный переход – погибли пять, пострадали 15 человек.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ДТП, Казань, авария, автобус, мечеть
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Источник: korrespondent.net

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