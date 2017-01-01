В зоопарке Китая пингвинов нарядили Санта-Клаусами

Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными пингвинами.

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов по случаю рождественских праздников нарядили Санта-Клаусами. На обнародованном видео видно, как одному из пингвинов опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал – на помощь пришел сотрудник зоопарка.

Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными в красные плащи и колпаки пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town.

Напомним, спустя 22 года наблюдений биологи установили, что рацион пингвинов состоит из 26 разных видов животных.