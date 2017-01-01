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В зоопарке Китая пингвинов нарядили Санта-Клаусами

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Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными пингвинами.

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов по случаю рождественских праздников нарядили Санта-Клаусами. На обнародованном видео видно, как одному из пингвинов опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал – на помощь пришел сотрудник зоопарка.

Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными в красные плащи и колпаки пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town.

Напомним, спустя 22 года наблюдений биологи установили, что рацион пингвинов состоит из 26 разных видов животных.

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Теги: Китай, зоопарк, видео, пингвин, зоопарк животные, пингвины
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Источник: korrespondent.net

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