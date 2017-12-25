Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Навального не допустили к выборам, политик объявил забастовку

Комментариев: 9
Российский ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Алексея Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость.

Российский оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии России, сообщает Meduza.

Читай также: Выборы в РФ: Справедливая Россия поддержит Путина

ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Сам Навальный, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.

24 декабря в 20 городах России состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. После этого документы, необходимые для регистрации Навального, были доставлены инициативной группой в ЦИК.
 
Навальный уже заявлял, что в случае отказа в регистрации призовет своих сторонников к бойкоту выборов.
 
Поделись:
Теги: навальный, выборы, президент, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
semveter    25.12.2017, 21:28
Оценка:  +1
semveter
Забавно, как будет бастовать нигде не работающий человек?
Zukoxress    25.12.2017, 21:28
Оценка:  0
Zukoxress
Лёха Навал-забастовщик в законе.Отвечаю!Не бздо,Лёха,держись братан!Главное-не голодай.Пацаны уже выехали к тебе с огромной лентой сарделек.
одинзвонок    25.12.2017, 21:28
Оценка:  -3
одинзвонок
Не получится попасть в президенты России, будет пробоваться на выборах в Украине))) Ему не фиолетово где, лишь бы до власти дорваться и свое материальное положение поправить.
Derrus    25.12.2017, 21:28
Оценка:  -1
Derrus
Зачем выборы проводятся, спросите вы? Повод распилить ещё больше бабла, отвечу я вам.
xcomenemy    25.12.2017, 21:27
Оценка:  +3
xcomenemy
Приговор по «делу Кировлеса» по ч. 4 ст. 160 УК РФ за организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере Дело «ИвРоше». Алексей и его брат Олег обвинялись в совершении мошенничества в крупном размере - на нем условные сроки , не может участвовать в выборах 10 лет
Vasilkovich    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +2
Vasilkovich
рАсея не Украина...народ еще не устал от тУпинизма и еще готов терпеть....
Колишній-східняк    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -2
Колишній-східняк
А у на в свое время Янукович с судимостями президентом стал...
Колишній-східняк    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
правда не надолго
DDggg666    25.12.2017, 22:17
Оценка:  0
DDggg666
Замечу, с погашеными судимостями.
У Навального судимость пока не погашена.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь