Навального не допустили к выборам, политик объявил забастовку
Российский ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Алексея Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость.
Российский оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии России, сообщает Meduza.
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ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Сам Навальный, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.
24 декабря в 20 городах России состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. После этого документы, необходимые для регистрации Навального, были доставлены инициативной группой в ЦИК.
Навальный уже заявлял, что в случае отказа в регистрации призовет своих сторонников к бойкоту выборов.
Ранее сообщалось о том, что Зюганов отказался участвовать в выборах президента РФ.
У Навального судимость пока не погашена.