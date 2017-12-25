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Папа Римский помолился за мир для Украины

Комментариев: 1
Понтифик попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов.

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского послания "Городу и миру" помолился за мир для Украины. Понтифик выразил надежду, что в Украине в скором времени воцарится мир.

"Мы видим воплощение Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями, страдают от насилия в зоне конфликта в Украине и его тяжелейших гуманитарных последствий; мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир этой дорогой нашему сердцу стране", – сказал Папа Франциск в рождественской речи.

В своем послании, которое смотрели и слушали сотни миллионов зрителей во всем мире, глава Католической церкви сосредоточился на знаке, данном вифлеемским пастухам в фигуре "младенца в пеленах, лежащего в яслях", в котором они узнали мессию.

"Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а уже неактуальная модель развития порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку ребенка, приглашает распознать его в лицах детей", – сказал Франциск, указывая на лица детей Святой земли, Ближнего востока, ряда африканских стран, где не прекращаются конфликты, призывая молиться за мир и прилагать усилия для его построения.

Ранее понтифик заявлял, что Рождество должно пробудить людей от равнодушия.

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Теги: Украина, Папа Римский, Папа Римский Франциск I, папа Франциск, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
psvvv    25.12.2017, 21:27
Оценка:  -1
psvvv
за крестовые походы они тоже молились долго и нудно
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