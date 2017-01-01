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Во Вьетнаме из-за шторма эвакуируют миллион человек

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Синоптики ожидают сильный дождь и ветер.
Во Вьетнаме из-за шторма эвакуируют миллион человек

Тропический шторм Тембин, бушевавший на Филиппинах приближается к Вьетнаму. Из-за этого в регионе дельты реки Меконг на юго-западе страны, уже эвакуировали сотни тысяч человек, сообщает DW со ссылкой на агентство The Associated Press. В других регионах власти также готовится эвакуировать в общей сложности около 1,2 миллиона человек.

Синоптики прогнозируют, что шторм дойдет до Вьетнама вечером в понедельник, 25 декабря. Ожидается сильный дождь и ветер. Правительство запретило 63 тысячам рыболовных лодок оставлять порты.

Многие провинции позволили студентам и школьникам остаться дома в ближайшие дни. Тембин станет уже 16-м штормом, который пришел во Вьетнам в этом году.

Ранее сообщалось, что число погибших на Филиппинах из-за тропического шторма Тембин выросло до 240.

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Теги: Вьетнам, стихия, наводнение, шторм, эвакуация, Филиппины, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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