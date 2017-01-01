Датчанин с тысячей косяков марихуаны сел в авто к полиции вместо такси

Преступник был пойман в самопровозглашенном анархистском районе Копенгагена.

В Копенгагене наркоторговец с крупной партией марихуаны перепутал полицейскую машину с такси. Стражи порядка изъяли у правонарушителя тысячу самокруток с марихуаной, теперь ему грозит тюремный срок. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на официальный аккаунт полицейского управления Копенгагена в Twitter.

Преступник был пойман в самопровозглашенном анархистском районе Копенгагена – Свободный город Христиания, где полиция регулярно проводит антинаркотические рейды. Район появился в столице Дании в 1970-х, его главные обитатели – маргиналы и сквоттеры.

Ранее британская полиция арестовала наркодилера, который сам пригласил офицеров к себе домой. Гэвин Келли провел стражам порядка экскурсию по своей квартире и показал, где хранит партию кокаина стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов и выручку от продажи предыдущей партии наркотиков.

Недавно парламент Дании разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с рядом заболеваний.