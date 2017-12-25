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Уточнено число жертв ДТП с автобусом в Москве

Комментариев: 1
В результате аварии погибли не пять, а четыре человека.
Уточнено число жертв ДТП с автобусом в Москве
Twitter/Philipp Kireev

В результате наезда пассажирского автобуса на людей в подземном переходе Москвы погибли не пять, а четыре человека. Травмы получили 11 человек, уточнили в мэрии российской столицы.

Пока установлена личность одной погибшей женщины, имена еще трех человек неизвестны.

Напомним, сегодня в Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". Водитель автобуса задержан.

Среди вероятных причин аварии – неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается.

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Теги: Россия, Москва, ДТП, авария, жертвы, автобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Древний_Язычник    25.12.2017, 21:28
Оценка:  -1
Древний_Язычник
Скрепненько
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