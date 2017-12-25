Уточнено число жертв ДТП с автобусом в Москве
В результате аварии погибли не пять, а четыре человека.
В результате наезда пассажирского автобуса на людей в подземном переходе Москвы погибли не пять, а четыре человека. Травмы получили 11 человек, уточнили в мэрии российской столицы.
Пока установлена личность одной погибшей женщины, имена еще трех человек неизвестны.
Напомним, сегодня в Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". Водитель автобуса задержан.
Среди вероятных причин аварии – неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается.
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