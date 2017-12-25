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Байден: Я советовал Януковичу бежать из Украины

Комментариев: 1
Бывший вице-президент США рассказал о разговоре с беглым украинским президентом в феврале 2014 года.
Джо Байден
Джо Байден
Getty Images

Бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года заявил, что его покровители из Кремля уже не помогут. На следующий день Янукович бежал из Украины, пишет Байден в своих мемуарах.

Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", –пишет Байден.

Ранее Байден заявлял, что бывший президент США Барак Обама безоговорочно доверял ему в вопросах, касающихся Украины.

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Теги: Янукович, Байден, Джозеф Байден, побег, Джо Байден, Виктор Янукович, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Blackdzek    25.12.2017, 22:21
Оценка:  -4
Blackdzek
Байден: Я советовал Януковичу бежать из Украины - где в статье это отображено? Писаки сайта отмечают католическое Рождество?
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