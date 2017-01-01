Полиция Ватикана задержала активистку Femen

Связи с ней до сих пор нет.

Итальянская служба телеканала Euronews опубликовала в YouTube видео задержания активистки движения Femen Алисы Виноградовой, оголившейся во время мессы папы римского в Ватикане. На записи видно, как Виноградова подбегает к сцене вертепа и пытается взять в руки фигуру младенца Иисуса, но ее валят на землю полицейские. При этом активистка продолжает выкрикивать лозунги.

Виноградову задержали, связи с ней до сих пор нет.

Напомним, 24 декабря во время мессы Папы Римского в Ватикане Виноградова в образе Девы Марии оголилась на фоне рождественских яслей, требуя легализовать аборты и расследовать случаи педофилии среди представителей католического духовенства.