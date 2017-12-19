Семья из США 34 года подряд наряжает одну и ту же елку, спиливая верхушку

Ежегодно сосну пересаживают в новые горшок, а верхушку спиливают, чтобы она не врезалась в потолок.

С 1983 года сосна растет в горшке ocregister.com

В США семья из Калифорнии уже 34 года подряд наряжает на Рождество одну и ту же сосну. Об этом сообщает издание The Orange County Register.

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Хозяева хвойного дерева, Ирвайна Джин и Джо Мистретт, посадили его в 1983 году в горшок и с тех пор держат сосну в доме. На данный момент дерево достигает в длину 60 сантиметров.

Сосну ежегодно пересаживают в новый горшок, а верхушку спиливают, чтобы она не врезалась в потолок.

В семье отмечают, что украшение сосны стало традицией для ее хозяев. Супруги планируют оставить дерево в наследство одному из своих сыновей, поскольку дерево может жить 300 лет и они надеются, что его застанет не одно поколение.

Напомним, 25 декабря в Запорожье прошел праздничный флешмоб Елка единения, в котором приняли участие 270 автомобилей. 23 декабря в Кременчуге Полтавской области у центральной елки провели новогодний парад собак Хатико.