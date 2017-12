Трамп назвал фальшивкой досье о тайном сговоре с РФ

Президент США Дональд Трамп считает досье о его тайном сговоре с Россией фальшивым и оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии. Об этом он написал у себя в Twitter.

"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – написал Трамп.

Он добавил, что эту "гору мусора" использовали как основание для расследования его избирательной компании.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!