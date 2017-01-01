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Трамп назвал фальшивкой досье о тайном сговоре с РФ

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По словам президента РФ, сомнительную информацию использовали как основание для расследования его избирательной компании.
Трамп опять раскритиковал ФБР
Трамп опять раскритиковал ФБР
gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп считает досье о его тайном сговоре с Россией фальшивым и оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии. Об этом он написал у себя в Twitter.

"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – написал Трамп.

Он добавил, что эту "гору мусора" использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Напомним, ранее Трамп заявил, что на данном этапе репутация американского Федерального бюро расследований – худшая в истории.

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Теги: Россия, ФБР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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