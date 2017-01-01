В Роттердаме задержали четырех террористов

Группировка состояла из трех граждан Нидерландов и одного шведа.

В Роттердаме сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в организации теракта. Об этом сообщает NOS, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что террористов задержали еще 24 декабря. Так, по подозрению в совершении теракта подозреваются четыре человека: трое граждан Нидерландов и один швед.

Гражданин Швеции прибыл в Нидерланды рейсом из Стокгольма во второй половине дня в воскресенье. Полиция Нидерландов сразу установила слежку, предварительно получив о нем информацию от иностранных коллег о его причастности к деятельности экстремистских группировок.

Во время задержания провели обыски, но оружия или взрывчатки не нашли. По данным прокуратуры Нидерландов, о конкретной угрозе теракта речь пока не идет.

"Но для предотвращения терактов прокуратура и полиция учитывают все риски, и в данном случае есть признаки, свидетельствующие в пользу нашего вмешательства", - заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, в голландском Роттердаме полиция в последний момент отменила концерт американской рок-группы Allah-Las из-за угрозы теракта.