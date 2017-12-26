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В Петербурге выпал синий снег

Комментариев: 2
Причину его появления пока не установили.
Синий снег отправлен на анализ
Синий снег отправлен на анализ
instagram / ingakorotkova

В нескольких дворах Санкт-Петербурга в районе Аптекарсокго проспекта 26 декабря выпал синий снег. Росприроднадзор выясняет причину явления, сообщает Интерфакс.

"Информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Выехавшие специалисты обнаружили снег, который имел светло-голубой оттенок, а местами - на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, - фиолетовый оттенок", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ. Промежуточные результаты исследования станут известны в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Тем временем местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ. Необычные осадки по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр.

 
 Twitter /@monarh_tibet

Ранее в Санкт-Петербурге выпавший в июле град образовал сугробы.

Как сообщалось, в Украине на Новый год будет до 8-12 тепла.

 

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Теги: Россия, экология, снег, Санкт-Петербург
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СеняХороший    26.12.2017, 22:11
Оценка:  0
СеняХороший
брехливый БМ снова снова сказки придумывает. прочтите оригинал статьи и поймёте, что снег не выпадал.
Колишній-східняк    26.12.2017, 22:03
Оценка:  0
Колишній-східняк
Гайзенберг постарался...
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