В Ливии загорелся нефтепровод – СМИ

Из-за пожара сразу упали объемы производства нефти.

На северо-востоке Ливии сегодня, 26 декабря, начался пожар на участке магистрального нефтепровода. Об этом сообщили в Национальной нефтяной корпорации (ННК), пишет Al Wasat.

Перед этим стало известно, что одна из веток, ведущая с месторождений Марада в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, расположенный на побережье залива Сирт, была подорвана неизвестными. Эта магистраль обслуживалась компанией Эль-Ваха - совместным предприятием ННК и трех американских компаний, в том числе корпорации ConocoPhillips.

Как отмечается, на место происшествия направлены пожарные расчеты. Компания-оператор вынуждена была задействовать для перекачки сырья резервный трубопровод, в связи с чем в корпорации ожидают сокращения объемов производства на 70 тыс. - 100 тыс. баррелей в сутки. До инцидента Эль-Ваха добывала и перекачивала более 250 тыс. баррелей в сутки.

Между тем в ННК заявили, что причина возгорания пока не определена. Начато расследование.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе России на одной из нефтяных скважин произошел сильный пожар, в результате которого пострадали восемь человек.