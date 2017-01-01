Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США

Комментариев: 0
Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского олигарха.
Экстрадицию Фирташа отсрочили
Экстрадицию Фирташа отсрочили

Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Таким образом было отменено решение Апелляционного суда Австрии, сообщил во вторник, 26 декабря, адвокат украинца Лэнни Дж.Дэвис, пишет Интерфакс-Украина.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – рассказал адвокат.

Он также добавил, что было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

Кроме того, Дэвис напомнил, что 19 декабря Высший земельный суд Вены окончательно отклонил запрос испанских прокуроров на выдачу Фирташа.

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, Фирташ, Австрия, экстрадиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь