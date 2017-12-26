В России скончался конструктор подлодки Курск

Игорь Баранов скончался в Петербурге.

Генеральный конструктор ЦКБ Рубин Игорь Баранов, который сконструировал атомную подводную лодку Курск, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Фонтанка.

Издание отмечает, что Баранов является "отцом" атомных подлодок. Именно он сконструировал подводный крейсер Курск.

"Конструктор возглавлял работы над созданием подлодок проекта 949 Гранит и проекта 949А Антей. К последнему проекту относилась и АПЛ Курск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 августа 2000 года в Баренцевом море утонула подводная лодка Курск. В результате погибли 118 подводников Северного флота.

По заключению экспертов, смерть моряков Курска наступила по времени от нескольких секунд до 6-8 часов после взрыва, и к моменту обнаружения лодки 13 августа спасти 23 моряка, остававшихся в девятом отсеке, не представлялось возможным.