Бразилия объявила персоной нон грата дипломата Венесуэлы

Это "зеркальный ответ" бразильцев на действия венесуэльцев.

Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на представителя бразильского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что этот шаг является зеркальным ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, ранее постановившей выслать посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру.

"Речь идет о решении, принятом, исходя из принципа взаимности", – подчеркнули в МИД Бразилии.

Венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течение определенного периода, временные рамки которого будут установлены позднее.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее власти Венесуэлы выдворили посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного в делах Крейба Ковалика. Каракас обвинил поверенного в делах Канады в том, что он "постоянно грубо и оскорбительно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы".

Решение в отношении посла Бразилии принято в связи с импичментом президенту Дилмы Руссефф в 2016 году. Оно будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил.

Источник: Русская служба Deutsche Welle