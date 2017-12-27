В Германии мужчина попал под две электрички и выжил

Пострадавший лишился обеих рук и ноги.

В Германии житель города Дахау остался жив после того, как его переехали две электрички неподалеку от Мюнхена. Об этом сообщает S"uddeutsche Zeitung.

По информации издания, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на пути. Машинисты двух поездов не заметили его.

Через 40 минут после инцидента, пострадавшего увидели двое пассажиров. Они вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей мужчина находился в сознании, хотя лишился обеих рук и ноги.

Пострадавший находится в реанимации, однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 24 декабря в Турковском районе Львовской области электропоезд смертельно травмировал 16-летнего подростка. Наезд произошел после трех часов ночи на железнодорожной станции Яблонька.

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