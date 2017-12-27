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Во Франции детский журнал попал в скандал из-за высказывания об Израиле

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Журнал для детей Youpi назвал Израиль ненастоящим государством.
Детский журнал Youpi изымает из продажи весь свой январский тираж
Детский журнал Youpi изымает из продажи весь свой январский тираж
Скриншот

Французский детский журнал Youpi изымает из продажи весь свой январский тираж после появления на страницах издания неоднозначного высказывания об Израиле. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на представительницу парижского издательства Bayard, выпускающего журнал.

"В мире – 197 государств, таких как Франция, Германия или Алжир. Существуют и другие страны (например, Израиль или Северная Корея), однако никто не признает их настоящими государствами", – говорится в опубликованной в журнале подписи к политической карте мира.

Скандал разгорелся после того, как на формулировку обратил внимание президент CRIF – Совета еврейских общин Франции Франсис Калифа.

В своем микроблоге в Twitter он потребовал изъять тираж издания из продажи и посвятить следующий номер Youpi истории создания Израиля.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в материале немецкого журнала Focus российского президента Владимира Путина назвали собакой.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Израиль, Франция, журнал, издание
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Источник: korrespondent.net

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