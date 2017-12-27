В РФ назвали число солдат, побывавших в Сирии

На сирийской войне побывали все командующие войсками округов.

За период операции в Сирии побывали более 48 тысяч российских солдат и офицеров. Об этом в интервью Комсомольской правде сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"48 с лишним тысяч солдат и офицеров. Из них каждый четвертый награжден или представлен к правительственной награде. Ведомственные награды получили все", – сказал Герасимов, отвечая на вопрос о численности военных РФ, побывавших в Сирии.

Он высоко оценил роли российских военных советников во время войны в Сирии, причем в каждом подразделении сирийской армии, начиная с батальона, находился целый аппарат таких специалистов.

Также Герасимов отметил, что у Генштаба РФ была цель "обкатать в Сирии как можно больше военнослужащих".

"Мы это сделали. Не просто военнослужащих – самое-то главное обкатать командиров, офицеров. Командующие войсками округов – все там побывали, и в течение длительного времени. Все командовали группировкой. Все начальники штабов – Дворников, Картаполов, Суровикин, Зарудницкий, Журавлев", – перечислил Герасимов.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в Сирию и объявил о выводе войск из этой страны. Он заявил о "победе" в Сирии и напомнил военным, что их "родина ждет".

В минувшую пятницу, 22 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что Россия завершила вывод войск из Сирии.