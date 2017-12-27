В Москве со стрельбой захватили заложников, есть жертвы

Конфликт произошел между собственниками кондитерской фабрики.

В здании фабрики Меньшевик на юго-востоке столицы неизвестный открыл огонь. По предварительным данным, это был гендиректор и бывший собственник фабрики. В результате один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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В полиции рассказали, что сегодня утром на улице Иловайская произошел конфликт “между хозяйствующими субъектами“. Один из его участников выстрелил в оппонента.

По словам источника СМИ в правоохранительных органах, мужчина также захватил несколько человек в заложники.

Полицейские оцепили район и пытаются установить контакт с подозреваемым. Пока он не отпускает раненых.

По данным Life, стрельбу по посетителям открыл директор кондитерской фабрики Меньшевик. Позже об этом же без указания источников информации сообщили другие СМИ.

Telegram-канал Mash сообщает, в перестрелке погиб 31-летний Алексей Костиков (другие источники сообщают, что фамилия жертвы - Осипов). Это сотрудник службы безопасности, который пытался остановить своего руководителя.

“Помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики Меньшевик открыл огонь по прохожим на улице из окна. На данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка“, - пишет Mash.

В свою очередь, бывший директор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов, подозреваемый в нападении , рассказал свою версию случившегося. Об этом сообщает Business FM.

“Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда. (...) Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению“, — рассказал Аверьянов по телефону.

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Напомним, 22 декабря сообщалось, что в ходе разборок между двумя группами в Одессе бандиты засели в автосалоне и взяли заложников.