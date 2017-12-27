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Россиян предупредили о проблемах при поездках в Украину

Комментариев: 1
В ведомстве Сергея Лаврова пожаловались на "неконструктивную" позицию Киева.
Здание МИД России
Здание МИД России
ТВ Центр

МИД РФ предупредил граждан России о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.

"Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований, – говорится в заявлении. – Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой в Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины".

В ведомстве Сергея Лаврова также пожаловались, что неоднократно запрашивали Киев о характере и порядке нововведений, но так и не получили ответа на поставленные вопросы "вопреки положениям действующего межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 1997 года и принципам цивилизованного общения государств".

В МИД РФ назвали такие действия Украины "неконструктивными".

Как сообщал Корреспондент.net, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о вводе биометрического контроля на границе.

Документом предусматривается, что с 1 января 2018 года начинает функционирование национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства во время пересечения госграницы.

Напомним, уже с 27 декабря Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией.

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Теги: Россия, Украина, граница, контроль, Лавров, Российско-украинская граница, Госпогранслужба, биометрия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sinobi-life    27.12.2017, 11:00
Оценка:  -1
Sinobi-life
А как на счёт "Будапештского меморандума" и договора от 2004 года о целостности и непрекосновенности границ Украины???
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