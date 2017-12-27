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Мадрид выводит из Каталонии дополнительные подразделения силовиков

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Местные СМИ оценивают число силовиков в 4-10 тысяч человек.
Испанская полиция
Испанская полиция

Испанское правительство начало выводить из Каталонии дополнительные подразделения правоохранительных органов, которые были направлены туда перед референдумом о независимости региона 1 октября. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, 30 декабря будут "постепенно" выведены дополнительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии.

В то же время собеседник агентства AFP не указал, сколько именно правоохранителей было дополнительно отправлено в регион в сентябре. Однако местные СМИ оценивали их количество примерно в 4-10 тыс. человек.

Напомним, 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент автономии был распущен после того, как депутаты объявили о независимости, опираясь на результаты референдума 1 октября.

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Теги: Испания, Мадрид, полиция, Каталония, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии
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Источник: Українська служба DW

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