В США семью с тремя детьми заморозят в жидком азоте

Процесс начнется сразу после того, как каждого из них объявят умершим.

Жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации Институт крионики Денниса Ковальски после смерти заморозят в жидком азоте. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что их тела будут сохраняться в главном здании института в Мичигане.

Специалисты заменят кровь медицинским антифризом, погрузят тела в криостат с жидким азотом.

Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом.

Стоимость процедуры составляет 28 тысяч долларов. В Институте крионики уже хранятся 160 замороженных тел, а также около тысячи образцов тканей и сотни домашних животных. Кроме того, примерно две тысячи человек оплатили криозаморозку своего тела в случае смерти.

Сыновья Денниса Ковальски будут заморожены после смерти

Сам Ковальски записался на процедуру 20 лет назад, теперь к нему присоединились его жена и трое сыновей, самому младшему из которых 16, а старшему — 19 лет. "Конечно, мои сыновья еще молоды и не особенно задумываются об этом, — говорит Ковальски. — Но в жизни случается всякое. Никогда не знаешь".

Как сказано на сайте мичиганского Института крионики, тела охлаждают до минус 196 градусов по Цельсию. При такой температуре человеческая плоть не разлагается.

Ранее певица Бритни Спирс выразила желание быть замороженной после смерти, чтобы в будущем, когда технологии станут достаточно развитыми, вернуться к жизни.

А светская львица Пэрис Хилтон пожелала заморозить не только себя, но и своих собак.