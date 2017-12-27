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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие

Комментариев: 3
Взрыв произошел в камере хранения.
Взрыв в одном из питерских магазинов
Взрыв в одном из питерских магазинов
vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге вечером в среду, 27 декабря, прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Издание отмечает, что в результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали.

Взрыв произошел в камере хранения, зацепило одну из касс. Вместе с тем, разрушений в здании из-за ЧП нет.

По информации РИА Новости, инцидент произошел в магазине "Перекресток". Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из супермаркета 50 человек. На месте работают МЧС и Росгвардия.

По данным издания пострадали девять человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму прогремел неизвестный взрыв 26 декабря после 15:00.

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Теги: взрыв, Санкт-Петербург, Супермаркет, магазин, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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wnt    27.12.2017, 22:36
Оценка:  0
wnt
И после таких и подобных случаев они что-то там гавкают и верещат о "беспределе на Украине", и о том, как нам плохо, а у них всё хорошо и прекрасно..
ВыВсеВрети    27.12.2017, 22:36
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
предвыборная компания - начинает гонку.....
Doriаn_    27.12.2017, 20:00
Оценка:  -1
Doriаn_
русский мир приходит на порг
русский мир давно в окно стучится
взывы будут, будет дым клубится
много жизней мир тот унесет
в этот Новый Год.
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