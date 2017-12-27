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В Германии конфисковали рекордные семь тонн кокаина в этом году

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Большая часть наркотиков была обнаружена в порту Гамбурга.
Германию наводнили наркотики
Германию наводнили наркотики
gettyimages.com

В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Отмечается, что большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена. Полиция предполагает, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из ведомства.

По его словам, ожидается рост потребления кокаина в Германии.

Напомним, в Испании полицейские изъяли шесть тонн кокаина в Альхесирасе.

По материалам Русской службы DW.

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Теги: наркотики, Германия, кокаин, полиция, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LisyonoK    27.12.2017, 22:53
Оценка:  0
LisyonoK
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