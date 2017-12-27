В Германии конфисковали рекордные семь тонн кокаина в этом году
Большая часть наркотиков была обнаружена в порту Гамбурга.
В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам.
Отмечается, что большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена. Полиция предполагает, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке.
"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из ведомства.
По его словам, ожидается рост потребления кокаина в Германии.
Напомним, в Испании полицейские изъяли шесть тонн кокаина в Альхесирасе.
По материалам Русской службы DW.
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