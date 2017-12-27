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В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв

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В результате ЧП пострадали 17 человек.

В Аргентине на зерновом терминале в Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в среду, 27 декабря, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Взрыв был такой силы, что вызвал панику у местных жителей. На месте взрыва образовался столб из дыма.

Причину взрыва эксперты пока не установили. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Напомним, в Санкт-Петербурге 28 декабря в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами.

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Теги: Происшествия, Аргентина, бомба, видео, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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