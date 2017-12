В США с аттракционов Диснейленда эвакуировали людей

В американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказалась обесточена. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает CNBC.

В результате отключения энергии остановились около десятка аттракционов, в том числе и обслуживающий парк монорельс.

Сотрудники парка были вынуждены эвакуировать посетителей.

Как сообщили представители парка развлечений, причиной аварии стала поломка трансформаторов, обслуживавших аттракционы. Через несколько часов питание было восстановлено.

When the ride breaks down @Disneyland #ItsASmallWorld pic.twitter.com/bDoCbsRjav