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В США посадили парикмахера за стрижку

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Парикмахеру вменили статью о нанесении увечья и хулиганстве.
Какая прическа задумывалась изначально, не уточняется
Какая прическа задумывалась изначально, не уточняется
cityofmadison.com

В американском штате Висконсин полиция города Мэдисон арестовала парикмахера, который выбрил полосу по центру головы у 22-летнего клиента порезал ему ухо.

Об этом сообщает New York Post.

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Пострадавший рассказал полицейским, что “стилист“ попросил его перестать ерзать на стуле и вертеть головой, а после полоснул ножницами по уху и выбрил триммером полосу по центру головы, оставив по бокам довольно длинные волосы.

46-летнего парикмахера Кхаледа А. Шабани признали виновным в нанесении увечья и хулиганстве и отправили за решетку. Сам же Шабани назвал произошедшее несчастным случаем.

Напомним, 14 августа в Днепровском районе Киева женщина побила до смерти парикмахера из-за того, как та подстригла ее мужа. Ранее 18 апреля финский журналист Мика Макелайнен опубликовала фото с плакатами разрешенных причесок в КНДР. 

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Теги: США, парикмахер, стрижка, полиция, клиент, арест
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