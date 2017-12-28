Путин: В Петербурге был совершен теракт

Российский президент Владимир Путин считает терактом взрыв в магазине Перекресток. Пока что инцидент расследуют как покушение на убийство нескольких лиц.

Взрыв, который произошел в петербуржском супермаркете 27 декабря, правоохранители рассматривают как rтеррористический акт.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

“Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт“, — сказал президент на встрече с участниками военной операции в Сирии.

Медуза пишет, что Путин поручил ФСБ при задержании предполагаемых виновников действовать строго в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов он разрешил "ликвидировать" боевиков.

СМИ сообщали, что в камере хранения в магазине Перекресток сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По оценкам экспертов, мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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В результате взрыва пострадали 13 человек, из которых шестеро остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Уголовное дело ведут о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Но проверяются все версии произошедшего.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik объяснил, почему произошедшее изначально не квалифицировали как теракт.

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“Нужно понимать, есть ли в этом действии политическая составляющая. Потому что если это нарушение оборота взрывчатых веществ, незаконное производство и перевозка, то это сугубо уголовная квалификация. Если там будет выявлена политическая составляющая, то, естественно, статья будет переквалифицирована“, – рассказал он.

Он считает, что нельзя исключать ни одну из версий, в том числе фактор случайности или сведение счетов конкурентами (в пользу криминальных разборок говорит тот факт, что взрыв произошел в районе камер хранения).

Напомним ,что 3 апреля между станциями метро Сенная площадь и Технологический институт в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Генпрокуратура РФ квалифицировала происшествие в Петербурге как террористический акт. В результате теракта, по последним данным, погибли 16 человек, более 50 пострадали.