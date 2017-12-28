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Взрыв в Петербурге: число пострадавших выросло до 13

Комментариев: 3
В стационарах остаются шесть пострадавших.
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге
РИА Новости

В результате взрыва в российском Санкт-Петербурге пострадали 13 человек. Об этом в четверг, 28 декабря, в соцсети Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине Перекресток на Кондратьевском проспекте 13 человек", – сообщила она.

По словам Митяниной, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

 

 

Вскоре она добавила, что по состоянию на 10:00 еще двое пострадавших при взрыве были выписаны из Александровской больницы. В стационарах остаются 6 пострадавших.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами, в результате чего пострадали около 10 человек.

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Теги: Россия, взрыв, Санкт-Петербург, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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s-e-r    28.12.2017, 10:59
Оценка:  +2
s-e-r
Карлик перед выборами баллы набирает.
Slevin47    28.12.2017, 10:44
Оценка:  +4
Slevin47
Стандартный сценарий больного на голову карлика. Как только выборы на носу,сразу у раши куча врагов. Теракты появляются. Ну и само собой кто как не чекист Володька сможет спасти народ от его же терактов? Когда уже Россия восстанет, и сбросит это кодло убивающее их близких!?
bolbos    28.12.2017, 10:38
Оценка:  +3
bolbos
окурок же уничтожил террористов на дальних подступах в Сирии?! или нет. при чем до его авантюры, насколько я помню все было спокойно, теперь результат этого тупого решения путина привел к тому что в рф часто будут такие терракты.
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