Взрыв в Петербурге: число пострадавших выросло до 13

В стационарах остаются шесть пострадавших.

Стало известно о пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге РИА Новости

В результате взрыва в российском Санкт-Петербурге пострадали 13 человек. Об этом в четверг, 28 декабря, в соцсети Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине Перекресток на Кондратьевском проспекте 13 человек", – сообщила она.

По словам Митяниной, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

Вскоре она добавила, что по состоянию на 10:00 еще двое пострадавших при взрыве были выписаны из Александровской больницы. В стационарах остаются 6 пострадавших.

По состоянию на 10:00 (28.12.2017) еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр. были выписаны из Александровской больницы. В стационарах остаются 6 пострадавших. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами, в результате чего пострадали около 10 человек.