Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай за пять лет построил 530 000 км дорог

Комментариев: 0
Дорогами с твердым покрытием охвачено более 96% всей страны.
В Китае активно строят дороги
В Китае активно строят дороги
gettyimages.com

Суммарная протяженность автомобильных дорог Китая за последние пять лет выросла на 534 000 километров. Об этом сообщило министерство транспорта, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с севера на юг и с востока на запад страны) практически сформирована. Они позволяют организовать перевозки людей и грузов с участием различных видов транспорта.

Как заявил министр транспорта КНР Ли Сяопэн, за пять лет удалось построить или реконструировать 1,28 млн км сельских дорог. Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами. В настоящее время уровень интегрированности городских и сельских транспортных систем приблизился к 80%, отметил он.

Напомним, в Украине строительство платных дорог начнется не раньше 2019 года.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, дороги, строительство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь