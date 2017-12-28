В пятизвездочных отелях посуду мыли ершиками для унитазов

Стоимость номеров в этих отелях от 120 до 420 долларов за ночь.

"Элитные" горничные также мыли одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах pearvideo.com

В Китайской провинции Хэйлунцзян, три крупных пятизвездочных отеля Kempinski, Shangri-La и Sheraton оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены горничными. Разоблачающий видеоролик был опубликован на портале Pear Video.

Как в китайских отелях моют посуду 0:00 / 07:07

Читай также: Отель в Нью-Йорке предложил прожить день главного героя из “Один дома“

Китайский журналист нанимался стажером в элитные отели и в течение дня на скрытую камеру снимал работу горничных по уборке номеров. Ему удалось зафиксировать, как персонал сворачивал полотенца на полу в туалете, мыл одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Постельное белье, прежде чем постелить его гостям, горничные бросали на пол. Также уборщицы мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе.

Стоит отметить, что стоимость номеров в таких элитных гостинницах варьируется от 120 до 420 долларов за ночь.

Подлинность видеозаписи подтверждена местными властями. Организации, ответственные за здравоохранение и управление в сфере туризма, планируют провести совещание для обсуждения возникшей ситуации и проведения расследования.

Напомним, 25 ноября в Батуми загорелся пятизвездочный отель. Погибли 11 человек погибли.