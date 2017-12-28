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Взрыв в Питере: появились фото с места ЧП

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В больницах до сих пор остаются шестеро пострадавших.
Мощность взрывчатого вещества эквивалентна 200 граммам тротила
Мощность взрывчатого вещества эквивалентна 200 граммам тротила
rian.com.ua

В сети появились фото последствий взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, который произошел вечером 27 декабря. Их публикует РИА Новости Украина.

Как сообщалось, в магазине Перекресток взорвалось самодельное взрывное устройство, мощность которого эквивалентна 200 граммам тротила.

На данный момент несколько пострадавших уже выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Как ранее сообщалось, число пострадавших от взрыва в Петербурге выросло до 13 человек.

В среду вечером в магазине Перекресток на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами.

 

 

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Теги: Россия, фото, взрыв, Питер, Взрыв в Питере
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Источник: korrespondent.net

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