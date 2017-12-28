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В Германии украинская фура въехала в авто полиции

Комментариев: 2
В ДТП погибла женщина-офицер.

В Германии недалеко от Фирзена в четверг, 28 декабря, фура с украинскими номерами протаранила полицейскую машину. В результате аварии погибла женщина офицер, сообщает RTL.

Отмечается, что кроме погибшей женщины в ДТП пострадали еще двое правоохранителей. Они получили травмы разной тяжести. Кто был за рулем грузовика, не сообщается.

Отмечается, что во время аварии полицейский автомобиль был припаркован на обочине с включенными проблесковыми маячками. Однако после столкновения фура протащила за собой полицейскую машину метров 200.

Как сообщалось, на юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали не менее 15 человек.

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Теги: ДТП, Германия, видео, авария, полиция, фура
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
UTC3    28.12.2017, 21:02
Оценка:  +2
UTC3
Интересно кто же это мог быть за рулем фуры с украинскими номерами и украинским флагом ? Хммм... может русский ? )
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