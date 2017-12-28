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В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе

Комментариев: 10
В Москве утверждают, что российский газ дешевле, чем из Европы.
В Госдуме утверждают, что российский газ дешевый
В Госдуме утверждают, что российский газ дешевый
censor.net.ua

Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым. Об этом сообщает RT.

"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — сказал Завальный.

По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.

"Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — добавил Завальный.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова вновь покупать газ в России, если он будет недорогим. 

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Теги: Госдума РФ, газ, покупка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Юрий1    28.12.2017, 20:06
Оценка:  +6
Юрий1
Почему он забыл о стоимости транзита? Если Украина покупает газ в Европе, она получает деньги за транзит, а если покупает на прямую, то за транзит Украине не заплатят. То есть,- если вычесть стоимость транзита, то за 200$ купить в Европе выгоднее, чем за 190$, на прямую.
Интeллігент    28.12.2017, 19:35
Оценка:  -13
Интeллігент
Да задолбали они все со своим газом! Вот вообще пофиг весь этот газ! Осточертело! Тряска безвизом тоже!
Колишній-східняк    28.12.2017, 19:57
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Да, и электричество не надо. Телевизор можно и в темноте смотреть.
Интeллігент    28.12.2017, 20:10
Оценка:  -5
Интeллігент
Всё надо. И электричество, и газ, и вода, и свобода перемещения... Не надо только этими вопросами пускать мозг народа в резонансный разнос!
Одно время задница Карагашьян (или как там звать эту мисс Жoпу?) всем СМИ покоя не давала, а теперь вот метеоризмом занялись.
Ехидный    28.12.2017, 20:17
Оценка:  +1
Ехидный
Да, твой мозг уже пошел в разнос, но почему себя называешь народом? Манечка? А какой народ, кстати?
Колишній-східняк    28.12.2017, 21:56
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Это только в твоём понимании "на порядок" - значительно больше, а у других людей - примерно в десяток разов больше.
Ехидный    28.12.2017, 20:15
Оценка:  -2
Ехидный
Тилигент себе под нос набздит - и хватит с него газа!
SergioS    28.12.2017, 19:26
Оценка:  -5
SergioS
Завальный - друг Навального? Скоро еще Подвальный нарисуется.
WTF2wtf    28.12.2017, 19:22
Оценка:  +8
WTF2wtf
Россия много чего заявляет.
Только в отношение нашей страны в последние годы как правило откровенно лжет.
Ехидный    28.12.2017, 20:16
Оценка:  +2
Ехидный
И в предыдущие тоже
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