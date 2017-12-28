В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе
Председатель комитета по энергетике Госдумы России Павел Завальный прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина готова покупать российский газ, если он будет дешевым. Об этом сообщает RT.
"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — сказал Завальный.
По его словам, у Украины есть обязательство приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год, а Россия, в свою очередь, обязалась продавать Украине газ по привязанной к европейскому хабу цене.
"Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — добавил Завальный.
Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова вновь покупать газ в России, если он будет недорогим.
Одно время задница Карагашьян (или как там звать эту мисс Жoпу?) всем СМИ покоя не давала, а теперь вот метеоризмом занялись.
Только в отношение нашей страны в последние годы как правило откровенно лжет.