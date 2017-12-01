Украина и ЛДНР должны обменять всех пленных - США

В Госдепе считают обмен пленными важный шаг в имплементации Минских соглашений.

Украина и представители самопровозглашенных республик на Донбассе должны договориться о проведении обмена военнопленными по формуле "все на все". Об этом вечером в четверг, 28 декабря, заявили в Госдепартаменте США.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, на Донбассе состоялся процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.