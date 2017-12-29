40 кораблей ЧМ РФ готовятся к "дальнему походу"
В ходе морских учений оккупанты также отрабатывают навыки по противовоздушной обороне.
В аннексированном Крыму Черноморский флот РФ начал проведение учений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
“Корабельные экипажи Черноморского флота в пунктах базирования в Севастополе отрабатывают вопросы, связанные с повседневной деятельностью по подготовке к дальнему походу, применением вооружения и технических средств“, - говорится в сообщении.
Читай также: Россия испытала баллистическую ракету ТопольОтмечается, что к мероприятиям боевой подготовки привлечены около 40 надводных кораблей Черноморского флота. Учения проходят по борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, отрабатываются приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.
Также решаются задачи повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, выполняются нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море.
Напомним, 26 декабря военный эксперт заявил о неспособности российской флота к обороне от масштабной атаки.