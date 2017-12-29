40 кораблей ЧМ РФ готовятся к "дальнему походу"

В ходе морских учений оккупанты также отрабатывают навыки по противовоздушной обороне.

В аннексированном Крыму Черноморский флот РФ начал проведение учений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

“Корабельные экипажи Черноморского флота в пунктах базирования в Севастополе отрабатывают вопросы, связанные с повседневной деятельностью по подготовке к дальнему походу, применением вооружения и технических средств“, - говорится в сообщении.

Читай также: Россия испытала баллистическую ракету Тополь Отмечается, что к мероприятиям боевой подготовки привлечены около 40 надводных кораблей Черноморского флота. Учения проходят по борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, отрабатываются приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования. Отмечается, что к мероприятиям боевой подготовки привлечены около 40 надводных кораблей Черноморского флота. Учения проходят по борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, отрабатываются приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.

Также решаются задачи повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, выполняются нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море.