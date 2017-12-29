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40 кораблей ЧМ РФ готовятся к "дальнему походу"

Комментариев: 2
В ходе морских учений оккупанты также отрабатывают навыки по противовоздушной обороне.
Россия проводит военные учения
Россия проводит военные учения
mil.ru
В аннексированном Крыму Черноморский флот РФ начал проведение учений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
 
“Корабельные экипажи Черноморского флота в пунктах базирования в Севастополе отрабатывают вопросы, связанные с повседневной деятельностью по подготовке к дальнему походу, применением вооружения и технических средств“, - говорится в сообщении.
 

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Отмечается, что к мероприятиям боевой подготовки привлечены около 40 надводных кораблей Черноморского флота. Учения проходят по борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, отрабатываются приемы противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.
 
Также решаются задачи повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, выполняются нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море.
 
Напомним, 26 декабря военный эксперт заявил о неспособности российской флота к обороне от масштабной атаки.
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Теги: корабли, ЧМ РФ, черноморский флот, учения, вооружение
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Комментариев (2)
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Doriаn_    29.12.2017, 11:23
Оценка:  -1
Doriаn_
В поход надо больше брать буксиров и спасательных средств. Большинству корыт чф россии свыше 50 лет, а есть еще и раритеты, давно перемахнувшие 100 летний возраст. 100 лет на плаву - но все еще в боевом составе.
Alex_Shadow    29.12.2017, 11:16
Оценка:  0
Alex_Shadow
облади облажа...
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