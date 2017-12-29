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Автобус въехал в остановку в Москве, есть пострадавшие

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В результате инцидента погибших нет.
Инцидент произошел на улице Сходненской
Инцидент произошел на улице Сходненской
Skhodnenskaya

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Утром в пятницу рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы. На месте инцидента пострадали три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

“По предварительной информации, по адресу Сходненская улица, дом 37 автобус въехал на остановку, пострадали три человека“, – сказал собеседник.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

В соцсетях пишут о погибших, но официальные источники эти сведения не подтверждают.

"Во время произошедшей ситуации пострадали три человека. На место оперативно приехали бригады скорой помощи. Погибших нет, три человека госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. А перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По официальным данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Москва, ДТП, авария, автобус
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Комментариев (1)
Doriаn_    29.12.2017, 11:17
Оценка:  0
Doriаn_
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