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МИД РФ: Отстаиваем экономические интересы в КНДР

Комментариев: 4
Москва в который раз выступила против полной экономической блокады Северной Кореи.
Здание МИД России
Здание МИД России
mid.ru

Россия выступает против полной экономической блокады Северной Кореи, отстаивая при этом собственные экономические интересы. Об этом сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы", – отметил он.

По словам Бурмистрова, "в последней резолюции тоже наши красные линии были соблюдены – сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолетов, сохраняются все изъятия, необходимые для нормальной деятельности наших диппредставительств и миссий других стран".

Как известно, ранее Совбез ООН принял новую резолюцию о санкциях в отношении КНДР в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15. Введены новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, предусмотрена депортация северокорейских трудовых мигрантов из всех стран в течение двух лет.

Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

В свою очередь КНДР назвала новые санкции ООН актом войны, пообещав принципиально искоренить "ядерные угрозы США".

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Теги: Россия, Северная Корея, экономика, санкции, КНДР, блокада
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Интeллігент    29.12.2017, 11:11
Оценка:  0
Интeллігент
Ну а чему удивляться? Америка тормошит Россию Украиной, Россия Америку - Северокореей...
Таков нонче бессовестный современный мир!
Sinobi-life    29.12.2017, 11:18
Оценка:  0
Sinobi-life
А ну да, это же Украина грозит войной расеи,как я забыл - не пиши чушь!!!
Потому_что    29.12.2017, 11:11
Оценка:  0
Потому_что
Кто бы сомневался.
ЛюблюУкраину    29.12.2017, 11:11
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
экономические- поставками новых технологий ядерного вооружения?
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