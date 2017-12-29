МИД РФ: Отстаиваем экономические интересы в КНДР

Москва в который раз выступила против полной экономической блокады Северной Кореи.

Россия выступает против полной экономической блокады Северной Кореи, отстаивая при этом собственные экономические интересы. Об этом сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы", – отметил он.

По словам Бурмистрова, "в последней резолюции тоже наши красные линии были соблюдены – сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолетов, сохраняются все изъятия, необходимые для нормальной деятельности наших диппредставительств и миссий других стран".

Как известно, ранее Совбез ООН принял новую резолюцию о санкциях в отношении КНДР в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15. Введены новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, предусмотрена депортация северокорейских трудовых мигрантов из всех стран в течение двух лет.

Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

В свою очередь КНДР назвала новые санкции ООН актом войны, пообещав принципиально искоренить "ядерные угрозы США".