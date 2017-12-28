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В Италии назначили дату выборов в парламент

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Демократическая партия пять лет руководила страной.
Голосование состоится 4 марта 2018 года
Голосование состоится 4 марта 2018 года
wikipedia.org

Правительство Италии определило дату следующих выборов в парламент страны. Голосование состоится 4 марта 2018 года, сообщает Ansa.

Накануне президент Италии Серджио Маттарелла провел встречи со спикерами двух палат парламента, после чего подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

Отметим, что правительство Италии, возглавляемое Демократической партией в течение пяти лет правило под руководством трех премьер-министров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в октябре жители Ломбардии и Венето на севере Италии проголосовали за автономию своих регионов.

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Теги: Италия, Выборы, голосование, парламент
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Источник: korrespondent.net

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