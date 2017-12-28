В Италии назначили дату выборов в парламент
Демократическая партия пять лет руководила страной.
Правительство Италии определило дату следующих выборов в парламент страны. Голосование состоится 4 марта 2018 года, сообщает Ansa.
Накануне президент Италии Серджио Маттарелла провел встречи со спикерами двух палат парламента, после чего подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.
Отметим, что правительство Италии, возглавляемое Демократической партией в течение пяти лет правило под руководством трех премьер-министров.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в октябре жители Ломбардии и Венето на севере Италии проголосовали за автономию своих регионов.
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