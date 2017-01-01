В Индии во время пожара в ресторане сгорели 12 человек

Большинство погибших – женщины, отмечавшие день рождения подруги.

Пожар начался в ресторане на крыше здания скриншот

Во время ночного пожара в многоэтажном здании в Мумбаи погибли по меньшей мере 12 человек и трое получили ранения, сообщает Reuters.

Как сообщает местная полиция, большинство погибших - женщины, присутствовавшие на вечеринке по случаю дня рождения в ресторане на крыше. 28-летняя женщина, отмечавшая свой день рождения, погибла в том числе.

По словам чиновника, пожарная служба получила сообщение о пожаре в коммерческом здании в комплексе Камала Миллс в Центральном Мумбае около 00:30 по местному времени.

Камала Миллс, отреставрированный промышленный комплекс, в котором располагаются шикарные рестораны и другие коммерческие заведения.

Пожар в здании начался на верхнем этаже и охватил сооружение менее чем за 30 минут, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось, этой же ночью в Нью-Йорке загорелся жилой дом, в пожаре погибли не менее 12 человек.

Ранее не менее 25 человек погибли при пожаре в торговом центре на Филиппинах.