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Трамп: Следствие докажет мою невиновность

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Президент надеется, что расследование покажет его непричастность к "сговору с РФ".
Трамп прокомментировал расследование о вмешательстве РФ в выборы президента
Трамп прокомментировал расследование о вмешательстве РФ в выборы президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году, сообщает Reuters.

Трамп прокомментировал работу специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года. По его словам, расследование по этому делу продолжается, однако он надеется, что оно завершится справедливо.

"Там не было сговора (с Россией, - ред.), но я думаю, что он (Мюллер, - ред.) будет честным", - подчеркнул американский руководитель.

При этом Трамп отметил, что не знает, сколько еще времени понадобится для того, чтобы завершить расследование по этому делу.

Как сообщалось, экс-глава разведки США считает Трампа российским агентом.

Ранее Трамп заявил, что доволен работой с РФ по борьбе с терроризмом.

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Теги: Россия, США, расследование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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