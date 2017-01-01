В Турции попал в ДТП автобус: более 20 пострадавших

Два человека скончались от полученных травм.

Два человека погибли и еще 20 получили ранения в результате аварии автобуса на трассе Анкара – Стамбул. Об этом сообщает в пятницу, 29 декабря, газета Hurriyet.

ДТП произошло в районе населенного пункта Джанкуртаран между Анкарой и Болу. По невыясненным пока причинам водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Прибывшие на место происшествия спасатели отправили пострадавших в больницы.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек. ДТП произошло на 12-м километре дороги Мытныця-Фастов.

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