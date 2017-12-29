Южная Корея задержала корабль, перевозивший нефть для КНДР

Корабль принадлежит Китаю.

Южная Корея задержала зарегистрированный в Гонконге корабль, который якобы передавал нефть северокорейскому судну, нарушая санкции ООН. Об этом сообщает CNN.

По словам чиновника Министерства иностранных дел Южной Кореи, корабль Lighthouse Winmore отплыл из порта Йосу в Южной Корее, имея на судне обработанную нефть, которая затем была передана кораблю КНДР в международных водах 19 октября.

"Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейский корабль", - заявил чиновник, добавив, что судно Lighthouse Winmore было задержано при возвращении к Йосу 24 ноября.

Корабль и его экипаж все еще находятся под стражей и под следствием в Южной Корее.

Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

Напомним, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ, в частности, предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов.