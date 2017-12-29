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В РФ ужесточат наказание за финансирование терроризма

Комментариев: 3
Нарушителям закона грозит пожизненный срок.
Путин подписал соответствующий закон
Путин подписал соответствующий закон
gettyimages.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон подразумевает ужесточение ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений.

Теперь подобное нарушение будет наказываться тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее Путин заявлял, что практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак

 

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Теги: Терроризм, законы, Путин, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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сергей11    29.12.2017, 20:20
Оценка:  +2
сергей11
Плешивому надоел кремлёвский трон?
AloneInNight    29.12.2017, 19:43
Оценка:  +5
AloneInNight
Ого, какое самокритичное заявление!
И что теперь?
Рискует сам ответить за то, что поставил это дело на государственные рельсы в особо крупных масштабах?
Woodbrother    29.12.2017, 19:42
Оценка:  +7
Woodbrother
Неужели на кремле всех пересажают ?
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