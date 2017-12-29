В РФ ужесточат наказание за финансирование терроризма
Нарушителям закона грозит пожизненный срок.
Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон подразумевает ужесточение ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений.
Теперь подобное нарушение будет наказываться тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, ранее Путин заявлял, что практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак.
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И что теперь?
Рискует сам ответить за то, что поставил это дело на государственные рельсы в особо крупных масштабах?