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Волкер планирует в январе встретиться с Сурковым

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Точная дата встречи пока обсуждается.
Волкер готов вновь встретиться с помощником российского президента
Волкер готов вновь встретиться с помощником российского президента
Скриншот

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в январе следующего года. Об этом представитель Госдепа сообщил в интервью Эху Москвы.

"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил Волкер.

Напомним, в украинском МИД считают, что формат переговоров, который велся между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым был один из самых эффективных в этом году.

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Теги: переговоры, Сурков, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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