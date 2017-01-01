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Как украсили новогодние елки-2018 в разных странах

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Праздничная иллюминация в столицах и крупных городах Германии, Англии, Италии, США и других стран мира: фоторепортаж.
Главная елка 2018 года в Нью-Йорке возле Рокфеллер-Центра
Главная елка 2018 года в Нью-Йорке возле Рокфеллер-Центра

По всему миру на главных площадях городов и возле достопримечательностей установили новогодние елки-2018.

В Нью-Йорке живая ель традиционно стоит возле Рокфеллер-Центра. Площадь украшенна яркой иллюминацией и рождественскими фигурками.

В Мадриде и Гамбурге установили искусственные конструкции, которые украсили гирляндами. А в Новом Тайбэе такое чудо инженерии оборудовано трехмерными проекторами.  

Некоторые жители не довольны своей елкой. Так, рождественское дерево в Риме высмеяли в СМИ за его лысые ветки:

Елка в Риме (фото ЕРА/UPG)

Напомним, в Украине открыли новогодние елки-2018 в Киеве, Харькове, Одессе Виннице, Херсоне, Ивано-Франковске и других городах на день Святого Николая.

Также в столице установили елки в разных районах Киева. 

 

 

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Теги: Новый год, Рождество, Нью-Йорк, Берлин, фото, елка, Рим, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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