Как украсили новогодние елки-2018 в разных странах

Праздничная иллюминация в столицах и крупных городах Германии, Англии, Италии, США и других стран мира: фоторепортаж.

Главная елка 2018 года в Нью-Йорке возле Рокфеллер-Центра

По всему миру на главных площадях городов и возле достопримечательностей установили новогодние елки-2018.

В Нью-Йорке живая ель традиционно стоит возле Рокфеллер-Центра. Площадь украшенна яркой иллюминацией и рождественскими фигурками.

В Мадриде и Гамбурге установили искусственные конструкции, которые украсили гирляндами. А в Новом Тайбэе такое чудо инженерии оборудовано трехмерными проекторами.

Некоторые жители не довольны своей елкой. Так, рождественское дерево в Риме высмеяли в СМИ за его лысые ветки:

Елка в Риме (фото ЕРА/UPG)

Напомним, в Украине открыли новогодние елки-2018 в Киеве, Харькове, Одессе Виннице, Херсоне, Ивано-Франковске и других городах на день Святого Николая.

Также в столице установили елки в разных районах Киева.