Польша попытается отговорить ЕС от применения санкций

Моравецкий готовит тур по странам Евросоюза.

Польские власти решительно настроены вести диалог со странами Евросоюза из-за введения санкций. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Polskie Radio.

По его словам, глава правительства Матеуш Моравецкий 9 января собирается переговорить с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский отметил, что Польша будет вести диалог с разными странами ЕС, в ходе которого попытается объяснить, почему реформы системы правосудия необходимы.

В канцелярии правительства также добавили, что премьер собирается в дипломатический тур по странам ЕС.

Напомним, Европейская комиссия начала 20 декабря процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.