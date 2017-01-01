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Польша попытается отговорить ЕС от применения санкций

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Моравецкий готовит тур по странам Евросоюза.
Польша попытается убедить ЕС
Польша попытается убедить ЕС
gettyimages.com

Польские власти решительно настроены вести диалог со странами Евросоюза из-за введения санкций. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Polskie Radio.

По его словам, глава правительства Матеуш Моравецкий 9 января собирается переговорить с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский отметил, что Польша будет вести диалог с разными странами ЕС, в ходе которого попытается объяснить, почему реформы системы правосудия необходимы.

В канцелярии правительства также добавили, что премьер собирается в дипломатический тур по странам ЕС.

Напомним, Европейская комиссия начала 20 декабря процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.

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Теги: Польша, Евросоюз, санкции, судебная система
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Источник: korrespondent.net

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