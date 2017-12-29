Давление на КНДР вырастет – Пентагон
Мэттис прокомментировал ситуацию с Северной Кореей.
Давление мировой общественности на Северную Корею вырастет в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Fox News.
"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", — отметил Мэттис.
Он также отметил, что оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами.
Между тем, напомним, Россия выступила против полной экономической блокады Северной Кореи, отстаивая, по ее словам, при этом "экономические интересы".
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