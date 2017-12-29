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Давление на КНДР вырастет – Пентагон

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Мэттис прокомментировал ситуацию с Северной Кореей.
Мэттис прогнозирует усиления давления на КНДР
Мэттис прогнозирует усиления давления на КНДР
gettyimages.com

Давление мировой общественности на Северную Корею вырастет в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Fox News.

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", — отметил Мэттис.

Он также отметил, что оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами.

Между тем, напомним, Россия выступила против полной экономической блокады Северной Кореи, отстаивая, по ее словам, при этом "экономические интересы".

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Теги: США, Северная Корея, Пентагон, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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